Ostro oceniał byłą władzę. "Nikczemni ludzie powinni zniknąć"

Dedek jest przekonany o konieczności rozliczenia przedstawicieli poprzedniej władzy. – Umówmy się: oni wszyscy powinni pójść do więzienia za zmianę ustroju w Polsce. Pewnie wszyscy nie pójdą siedzieć, ale powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności również za pieniądze, które przewalili, za te kłamstwa, którymi ogłupiali swój biedny elektorat. My byliśmy na to odporni, ale to, że oni tak oszukiwali prostych ludzi i nadal ich oszukują, jest straszne. Muszą za to odpowiedzieć więzieniem. I odpowiedzą prędzej czy później – przekonuje w rozmowie z Na Temat.