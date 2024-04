Tomasz Budzyński stracił pracę w radiu publicznym. Ostry komentarz z prawej strony

- Ja to jestem tak naiwny, że ciągle myślę o misji, jaką powinny mieć publiczne radio i telewizja. Ale oni zamiast kształtować gust słuchacza, zniżają się do najniższych poziomów, aby schlebiać prostactwu. Jak chociażby radiowa Trójka, która w ostatnich latach stała się czymś wprost beznadziejnym. [...] Słyszałem, że są organizowane jakieś kuriozalne protesty w obronie Trójki. Zastanawiam się, czego oni chcą bronić? Nie przyłączę się do takiej akcji, ponieważ pamiętam czasy prawdziwej świetności tej stacji. [...] Jakby co, to chętnie zostanę jej dyrektorem - zakończył żartobliwie swoją diagnozę w magazynie "Vice" w 2016 r.