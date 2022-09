Kochała go cała Polska. Dziś Tomasz Borkowy dłubie w zegarkach

Zdjęcia do serialu zostały przerwane przez stan wojenny. W 1982 r. aktor wyjechał do Londynu, do rodziny. Wieczorami uczył się języka angielskiego, a za dnia pracował na budowie. Potem został taksówkarzem, ale po tym, jak podczas jednego z nocnych kursów został napadnięty i cudem uciekł napastnikowi, przekwalifikował się na majordomusa u zamożnej lady. Cały czas ćwiczył akcent i zaczął się udzielać aktorsko w brytyjskich serialach i sztukach.