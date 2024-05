Tomasz Barański podsumował udział Anity Sokołowskiej w "Tańcu z gwiazdami". Z oczu popłynęły mu łzy, musiał zrobić przerwę

- Anita mnie wiele nauczyła w tym programie i czerpać od niej taką mądrość energetyczną, życiową, to jest... W ogóle będę inaczej już też podchodził np. do tworzenia, ale też do życia. Myślę, że to była moja taka chyba największa nagroda tego programu. Fantastyczny czas. Ona, jej przemiana, to otwieranie się. To było to wszystko, co pokazała we freestyle'u - stwierdził choreograf.