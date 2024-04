Tomasz Barański ma kolejny romans? Plotki się potwierdziły

Barański jest tancerzem, choreografem i instruktorem tańca. Już jako dziecko kochał tańczyć, a lekcję rozpoczął, mając 10 lat. Największą popularność przyniósł mu program "You Can Dance", a także "Taniec z gwiazdami". W 2015 r. zwyciężył show wraz z Eweliną Lisowską (była do wówczas czwarta edycja).