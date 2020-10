Tom Kennedy nie żyje. Legendarny prezenter miał 93 lata

Tom Kennedy największą sławę zdobył w latach 70. i 80., gdy prowadził muzyczne show "Name That Tune" (polska "Jaka to melodia?" bazuje na tym formacie). Na swoim koncie miał jednak dziesiątki innych programów, w tym "Koło fortuny" i "The Price Is Right". W polskiej wersji znanej jako "Dobra cena" prowadzącym był Grzegorz Wons, ale program szybko zniknął z anteny TVN (1997-1998).