Tola Szlagowska ma dość Polski. "Nie mogę tu wytrzymać"

Szlagowska miała wtedy 15 lat. Zawzięła się i postanowiła dalej się rozwijać. Wyjechała do Los Angeles. Uczyła się w szkole muzycznej, pracowała jako niania, a później jako stylistka. Wrociła do Polski z walizkami pełnymi oryginalnych ciuchów i pomysłów muzycznych. Właśnie wydaje solową płytę, która w jej głowie dojrzewała przez ostatnie 10 lat. Wraca do show-biznesu, ale chce to zrobić na własnych warunkach.