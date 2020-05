"To wiem na pewno": Nowy miniserial HBO z Markiem Ruffalo w roli głównej

"To wiem na pewno" przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków, Dominicka i Thomasa. Ich losy śledzimy na różnych etapach ich życia. Akcja zaczyna się początku lat 90., gdy obaj bracia osiągają już wiek średni, a następnie wracamy również do scen, gdzie widzimy ich wczesną młodość.

"To wiem na pewno" jest serialową adaptacją wielokrotnie nagradzanej powieści o takim samym tytule, która znalazła się na liście bestsellerów dziennika New York Times. Reżyserem i scenarzystą serialu To wiem na pewno jest Derek Cianfrance (Blue Valentine, Drugie oblicze). W podwójnej głównej roli w produkcji zobaczymy Marka Ruffalo (zdobywcę nagrody Emmy za dramat HBO Odruch serca), który pełnił także obowiązki producenta wykonawczego.