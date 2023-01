To się musiało tak skończyć. Pasek TVP w rosyjskich mediach

Ria Novosti zacytowała również nawet niektóre komentarze internautów. "Czasami prawda jest nadawana przez pomyłkę", "Ktoś w telewizji wypił eliksir prawdy zamiast porannej kawy", "Właściwie to nie pomyłka. Rosja walczy o to, by Stany Zjednoczone nie rozmieściły rakiet nuklearnych na jej granicach" - napisali.