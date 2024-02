Wierzy w powrót. "To, co wyrabiają ci ludzie, woła o pomstę do nieba"

- To, co w tej chwili wyrabiają tamci ludzie, naprawdę woła o pomstę do nieba. Z naszych informacja wynika, że do dziś część współpracowników, pracowników Telewizji Polskiej nie otrzymała jeszcze wynagrodzeń za grudzień. To jest sytuacja absolutnie skandaliczna. To nadaje się na pozew zbiorowy – podsumowuje Michał Adamczyk.