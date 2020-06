To ona wygrała debatę prezydencką. Kim jest Mariola Kozłowska-Nowak?

Kto wygrał debatę? Tutaj, jak zawsze, zdania są podzielone. Dla jednych najbardziej przekonująco wypadł Duda, dla innych Trzaskowski. Niektórzy przekonali się do Bosaka, inni zaś do Hołowni. Znaleźli się też i tacy, do których trafiły deklaracje Biedronia. Ilu wyborców - tyle opinii.