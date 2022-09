To ona! Elizabeth Debicki na najnowszych zdjęciach z planu. Niczym prawdziwa księżna Diana

"The Crown" to prawdziwy hit Netfliksa. Serial jest to pomieszanie prawdziwej historii z fikcją twórców, opowiada o losach członków brytyjskiej monarchii, także tych zakulisowych. Akcja pierwszego sezonu rozpoczęła się w chwili, w której młodziutka księżniczka Elżbieta szykuje się do ślubu z Filipem, jeszcze nie wie, że zostanie królową brytyjską o wiele wcześniej, niż przypuszczała.