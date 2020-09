To nie ona będzie gwiazdą TVP. Wystąpi w nietypowej roli

Aktorka w zeszłym roku dołączyła do obsady "Korony królów". Fakt, że wybitną artystkę udało się namówić do współpracy z TVP bardzo cieszył prezesa Jacka Kurskiego .

Jednak tym razem gwiazda pojawi się tylko na widowni. Grażyna Szapołowska w programie "The Voice of Poland" będzie wspierać swoją wnuczkę, 20-letnią Karolinę Matej.

Szapołowska ekspertką od stylu: "Kobieta musi mieć super włosy i super buty"

Co ciekawe, gdy 4 lata temu Grażyna Szapołowska nagrała płytę, zaprosiła do współpracy wnuczkę. Karolina początkowo nie chciała się zgodzić, ale babcia namówiła ją kwotą 500 zł.

W rozrywkowym programie TVP2 dziewczyna zaśpiewa piosenkę Ellie Goulding "Love Me Like You Do". Znana babcia będzie kibicować jej zza kulis.