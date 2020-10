To nie było konieczne. Talerz pełen warzyw wylądował na podłodze

"Kuchenne rewolucje" zawitały do Jasienicy. Zmiany czekały bistro Pizzeria na drzewiarzu. Właścicielami są Mirek, Rafał i Ania, rodzina. Kiedyś w tym miejscu działał bar piwny, oni po przejęciu biznesu chcieli zrobić tam jakąś restaurację, ale zupełnie nie mieli na nią pomysłu. I jak to w Polsce bywa - zrobili pizzerię, dodając po jakimś czasie do karty dania obiadowe.

Brak pasji do gastronomii wkrótce przekładał się na problemy w biznesie. Bistro zarabiało dziennie 1600 złotych, więc właściciele więcej dokładali do biznesu niż zarabiali. Po kilku minutach wizyty Gessler było wiadomo, że problemy są też w samej kuchni.

Barszcz robiony z koncentratu. - Nic nie ma ma naszą obronę - komentowała właścicielka Ania. Gotowane warzywa do obiadu okazały się gotowym produktem z paczki. Gessler w kilka sekund pokazała, co o tym sądzi. Warzywa trafiły na podłogę, pod stopy kelnerki. I tyle, jeśli chodzi o promowanie idei zero waste i szacunek do produktów. Niby klasyczna sytuacja z "Kuchennych rewolucji", ale wciąż szkoda, że takie sceny muszą się pojawić dla podbicia dramaturgii. Natomiast pięknie, że Gessler punktowała właścicieli, że muszą zamawiać do restauracji jajka od kur z wolnego wybiegu.