To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Najpierw Cyrwus spłodził dziecko innej

Na ich wspólnej przyszłości zaważył pewien wieczór. Pozostał im jeszcze rok nauki, jednak zanim go rozpoczęli, udali się na wakacje. Maja poleciała do Włoch, a Piotr do Stanów Zjednoczonych. On poznał na miejscu Polkę, w której się zakochał. Niestety, przeżył zawód miłosny.