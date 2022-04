To może być koniec dla Andrzeja Grabowskiego. Fanów czeka mocny cios?

Co ciekawe, Grabowski wyjawił, że wcale się nie przejmuje tą sytuacją. – Nawet mnie to nie interesuje. Jeżeli będziemy kręcić, to z chęcią zagram Ferdynanda. A jeżeli nie, to znaczy, że nie. No i tyle. To znaczy, że coś się skończyło. Tym bardziej, że tam nie ma już Ryśka Kotysa, Darka Gnatowskiego. To są straty, których nie da się zastąpić. (...) Rok temu kręciliśmy ostatnio w styczniu – powiedział.