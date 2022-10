Mistrz drugiego planu. Zaskakująca sytuacja w TVN24

- Za moimi plecami jest kot Larry. Został chłopak na dworze. Chyba smutny moment spotkał go wcześniej, bo gdy Rishi Sunak podjechał tu z Pałacu Buckingham i szedł tu [...], to Larry siedział dokładnie tak samo, a nowy pan premier nie zatrzymał się, aby go pogłaskać. Nie przywitał się jakoś szczególnie - opowiadał Maciej Woroch. - [...] ten kot jest tu dłużej niż którykolwiek z premierów partii konserwatywnej. Pamięta Davida Camerona, Theresę May, Borisa Johnsona i Liz Truss. Teraz będzie się przyzwyczajał do swojego nowego pana - Rishiego Sunaka - dodał reporter.