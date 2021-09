Waleria i Piotr robili dobrą minę do złej gry. W końcu wyznali prawdę o sobie

"Nie będę się rozpisywać... przykro mi, ale przegraliśmy z odległością. Wiem, że jeszcze parę dni temu mówiłam, że jesteśmy razem, ale potrzebowałam czasu, aby to wszystko sobie poukładać i nadal go potrzebuję. Dlatego będę wdzięczna za brak pytań o szczegóły, ponieważ to nasze prywatne życie. Dziękuję wam bardzo za wsparcie, jesteście najlepsi – dodała Waleria, która mieszka we Wrocławiu i nie utrzymała związku z Piotrem z Warszawy.