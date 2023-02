To koniec flagowego serialu jednej ze stacji. Nie zobaczymy go już w nowym sezonie

"Święty" to serial stacji TV4, który opowiada historię Białacha (w tej roli Mariusz Węgłowski), który podjął się roli sołtysa, choć czasem bardziej przypomina szeryfa i detektywa. W Uroczysku, w którym mieszka, nie brak bowiem występków, intryg i zagadek kryminalnych. Niezależny i bezkompromisowy sołtys nie przypada do gustu trzęsącemu okolicą lokalnemu biznesmenowi, Kordasowi (w tej roli Michał Milowicz), któremu nikt - oprócz jego rozpieszczonej córki nie odważył się dotąd postawić. Białach cieszy się za to coraz większą sympatią i uznaniem mieszkańców, a zwłaszcza miejscowego księdza i jego gosposi, którzy ochoczo pomagają mu w jego nieformalnych, ale zawsze skutecznych śledztwach i mediacjach.