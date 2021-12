To koniec "Domu z papieru". Sukces czy rozczarowanie? My już wiemy

Najczęściej przewijający się zarzut pod adresem "Domu z papieru" to brak realizmu i "przecież w prawdziwym życiu to nie miałoby szansy się udać". Ale po co byłyby nam kino i telewizja, gdybyśmy mieli w nich oglądać tylko to, co realne? To możemy zobaczyć, wyglądając za okno lub włączając serwis informacyjny. "Dom z papieru" zaprasza nas do pokręconego świata, w którym nie ma niemożliwego. I to jego największa siła.