To już pewne. Sylwia i Mikołaj wrócili do siebie. Tym zdjęciem to udowodnili

Mikołaj i Sylwia wrócili do siebie. Najnowsze zdjęcie jest tego dowodem!

Wszystko jednak wskazuje na to, że dawni kochankowie zażegnali kryzys i wszystko sobie wyjaśnili. Najnowszym zdjęciem Mikołaj udowodnił, że między nim a Sylwią znowu coś jest na rzeczy. Zwycięzca "Love Island. Wyspa miłości" udostępnił fotkę na swoim prywatnym instagramowym profilu, na której leży w łóżku. Przymila się do niego mały, uroczy piesek, którego fani już dobrze znają. To Oreo, Shih tzu Sylwii!