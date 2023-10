To już jest koniec. Program Adriana Klarenbacha schodzi z anteny TVP. Co w zamian?

"Tu mówi Polska" z Klarenbachem znika z anteny. Co zobaczą widzowie?

Program powstał jedynie ze względu na czas okołowyborczy i zakończy się tuż przed 15 października, gdy Polacy ruszą do urn. Już po wyborach w środowe wieczory TVP1 będzie emitować filmy, a co kilka tygodni testy wiedzy. Kolejny odbędzie się już 18 października i będzie to "Wielki test o skarbach ziemi".