"To jest ohydne". Stanęła w obronie posłanki Aleksandry Gajewskiej

- Patrzymy na posłankę Gajewską i potem czytamy te komentarze, gdzie są zapytania złośliwych internautów, czy pokazała biust i karmiła piersią, chociaż to dziecko ma już cztery lata. [...] Pamiętacie, jak kilka lat temu premier Kanady [Justin Trudeau - red.] przyleciał do Polski na szczyt NATO i zabrał wtedy syna, jeszcze pod pretekstem, że chce pokazać mu Polskę? Wiemy, że premier Kanady jest bardzo przystojnym mężczyzną, jak przyjechał z synem, to był jeszcze przystojniejszy. [...] Więc kobieta sobie nie poradziła, nie jest zorganizowana, a mężczyzna od razu jaki jest cudowny, ideał ojca po prostu. To jest ohydne! - oceniła Odeta Moro w "Dzień dobry TVN".