To była udana rewolucja. Tapas Rybka znów staje przed trudnym wyzwaniem

Tapas Rybka to restauracja, która jest jednym z przykładów udanych "Kuchennych rewolucji". Efekt programu służy funkcjonującemu z powodzeniem lokalowi do dzisiaj. Jak wiele innych staje jednak ponownie przed widmem zamknięcia i innego trybu funkcjonowania. - Jesteśmy lokalem stworzonym do czego innego – mówi WP szef restauracji.

Magda Gessler przeprowadziła zrewolucjonizowała Tapas Rybkę w 2013 r. (kadr z programu)