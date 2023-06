"To był wielki dzień". Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali zdjęcie

Karol z kolei poślubił Igę. Dochodziło do takich tarć pomiędzy nimi, że mężczyzna zaczął się bać swojej telewizyjnej żony, a po krótkiej znajomości z nią musiał prosić o pomoc specjalistę. Na szczęście on i Laura nie porzucili marzeń o szczęśliwym domu. Uczestnik "Ślubu" napisał do dziewczyny, spotkali się... a dziś są zaręczeni!