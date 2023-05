To będzie tragiczny odcinek. "M jak miłość" zwleka z odejściem Kamińskiego

Przypomnijmy, że Wojciech Marszałek wspierał ostatnio swoją córkę Magdę po zdradzie Andrzeja (Krystian Wieczorek). Kolejnym krokiem ma być wyjazd Wojciecha i Krystyny (Hanna Mikuć) do sanatorium. I to właśnie tam w 1736. odcinku ma dojść do nagłej śmierci Marszałka, o której Krystyna poinformuje telefonicznie Marysię (Małgorzata Pieńkowska).