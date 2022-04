To będzie ich trzecia rocznica. Zapowiada się romantycznie!

– W przerwach zwykle jemy posiłki – zdradza Małgosia. – Kiedyś nie zdążyłam dokończyć sernika, o którym mówiliśmy w poprzedniej rozmowie i zostawiłam go za kanapą prowadzących. Na ziemi, tak, żeby nie było go widać w kamerach. W kolejnej przerwie poszłam dokończyć sernik, a talerzyk okazał się pusty… Tego dnia w programie gościły panie z trzema psami. Jeden z nich należał do pięściarki Ewy Brodnickiej i to prawdopodobnie on zjadł moje ciasto…