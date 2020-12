Widzowie oburzeni hitem Netfliksa. Nie ma odcinka bez pikantnych scen z nieletnimi

"Tiny Preety Things", znany też pod polskim tytułem "Tancereczki", to nowa ekranizacja powieści dla młodzieży, która trafiła na platformę Netflix. Serial o uczniach szkoły baletowej przypadł do gustu wielu widzom, ale w komentarzach przewija się jeden zarzut: po co w serialu o młodzieży tyle seksu, skoro w książce w ogóle nie było takich scen?

"Tiny Pretty Things" to nowy kontrowersyjny hit Netfliksa Źródło: Materiały prasowe