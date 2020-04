Tim Brooke-Taylor nie żyje. Brytyjski aktor był zakażony koronawirusem

Zmarł Tim Brooke-Taylor, brytyjski aktor i komik. Jak podają media na Wyspach Brytyjskich, był zakażony koronawirusem. Jego śmierć potwierdził agent. Miał 79 lat.

Tim Brooke-Taylor zmarł w niedzielę 12 kwietnia. Bezpośrednią przyczyną śmierci była choroba COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Zgon potwierdził stacji BBC jego agent.

Tim Brooke-Taylor zaczął karierę w wieku 20 lat. Sporą popularność zdobył dzięki audycji w radiu BBC "I'm Sorry, I'll Read That Again". Tworzył ją razem ze swoimi przyjaciółmi z branży, m.in. Johnem Cleesem i Graemem Gardenem.

Później tworzył program satyryczny "At Last the 1948 Show", który przyniósł mu jeszcze większą sławę. Zdobył też spore uznanie w Australii i Nowej Zelandii dzięki serialowi "The Goodies".

Łącznie zanotował kilka ról filmowych i kilkadziesiąt serialowych. Grał głównie w komediach. Pracował też przy wielu programach w stacjach BBC i ITV. Ostatnio wystąpił w serialu "Lekarze" w 2015 r.

Tim Brooke-Taylor zmarł w wieku 79 lat.