Tim Allen od 22 lat nie pije i nie bierze narkotyków. Kiedyś groziło mu dożywocie

Tim Allen pojawił się ostatnio w telewizyjnym programie "The Kelly Clarkson Show", gdzie opowiadał m.in. o swojej walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Aktor wyznał, że od 22 lat jest "czysty", ale podkreślił, że nie osiągnął tego z dnia na dzień. "To codzienna walka" – mówił 66-latek, który zanim został znanym aktorem , wpadł przez narkotyki w poważne kłopoty. Groziło mu nawet dożywocie.

Zanim przebił się do telewizji, Allen próbował swoich sił jako komik w klubie w Detroit. Niestety początkujący stand-uper zarabiał marne grosze, więc kiedy nadarzyła się okazja zarobienia pokaźnej sumy w bardzo krótkim czasie, postanowił zaryzykować.

Tą dodatkową fuchą była sprzedaż 650 g kokainy. Do transakcji miało dojść na lotnisku w Michigan, gdzie został aresztowany przez niedoszłego nabywcę, który okazał się podstawionym policjantem.

25-letniemu Allenowi groziło dożywocie. Pechowy przestępca nie wahał się ani chwili, gdy zaproponowano mu pójście na współpracę. Zgodnie z umową przyznał się do przemycania narkotyków i wydał znajomych dealerów, dzięki czemu mógł liczyć na wyrok 3-7 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie odsiedział 2 lata i 4 miesiące.

Z więzienia wyszedł w 1981 r. i wkrótce spełnił swoje marzenie o występach w telewizji. Trafił do "Comedy’s Dirtiest Dozen", a 3 lata później miał już swój własny show "Tim Allen: Men Are Pigs" i rozpoczął przygodę z serialem "Pan złota rączka", z którym był związany aż do 1999 r.