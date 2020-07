"The Witcher: Blood Origin": powstaje nowy serial z uniwersum Wiedźmina

Nowa produkcja Netfliksa przedstawi dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu "Wiedźmin". Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

- Jestem podekscytowana na myśl o współpracy z Declanem i ekipą Netflix nad serialem "The Witcher: Blood Origin". To niesamowite wyzwanie móc zgłębić świat Wiedźmina, który stworzył Andrzej Sapkowski. Nie możemy się doczekać, by przedstawić widzom nowych bohaterów i całkowicie oryginalną opowieść, która wzbogaci to niezwykle magiczne uniwersum - podsumowuje Lauren Schmidt Hissrich.