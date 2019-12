"The Voice Senior": Wielki finał tuż, tuż! Poznajcie zasady i finalistów

Już w najbliższą sobotę poznamy zwycięzcę pierwszej polskiej edycji "The Voice Senior". Zobaczcie, kto będzie walczył o nagrodę główną - tytuł Najlepszego Głosu w Polsce wśród seniorów, 50 tys. zł i wakacje marzeń o wartości 30 tys. zł.

Zobaczcie zwiastun finału "The Voice Senior":

Zobaczcie, którzy uczestnicy wystąpią w finałowym odcinku "The Voice Senior".

Drużyna Marka Piekarczyka

Z zawodu kominiarz od 40 lat. Typ wrażliwego łobuza, którego życie mogłoby posłużyć za scenariusz filmowy - był oddany do adopcji gdy miał trzy miesięce, przez miłość do muzyki wylądował w więzieniu i od przeszło 20 lat nie ma kontaktu z rodziną, od której sam odszedł. Łodzianie mogą go spotkać na ulicy Piotrkowskiej, gdzie często gra i śpiewa wywołując tym samym uśmiech na twarzach innych. Niezwykle pogodny i zdystansowany.