"The Voice Senior": Emocjonalny odcinek dla Andrzeja Piasecznego. Uczestnicy zaskakiwali nie tylko muzyką

W pierwszym odcinku drugiej edycji "The Voice Senior" nie brakowało emocji. Pojawiły się już one na samym początku, gdy uczestnicy nie chcieli, by mówić do nich per "pan"/"pani". Skrócenie dystansu było jednak kłopotliwe dla Andrzeja Piasecznego, który wolał pozostać przy formach grzecznościowych. Nie krył skrępowania. Przyznał, że jest zbyt nieśmiały na to.