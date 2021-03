"The Voice Kids": Trenerzy zdradzili, jak zarabiali w młodości

- Chciałem być Slashem i marzyłem o wzmacniaczu. Żeby na taki zarobić musiałem pojechać do Norwegii na dwa miesiące, żeby być robotnikiem fizycznym - zdradził na planie czwartej edycji „The Voice Kids” Baron.

Dawid Kwiatkowski od najmłodszych lat interesował się muzyką i znajdował wiele sposobów, aby zarobić na struny do gitary.

- To były trzy tygodnie pracy i oszczędzanie na wszystkim. Było też okłamywanie rodziców, że kupiłem przejazdówkę, a później przez miesiąc trzeba było patrzeć czy kanar nie wsiada do autobusu - wspomina ze śmiechem Dawid .

- Pierwszą rzeczą, na którą naprawdę solidnie odkładałam był aparat fotograficzny. Tak bardzo się cieszyłam, jak miałam go w ręku. I to właśnie nim robiłam najpiękniejsze zdjęcia. Do dziś mam specjalny album, w którym chowałam wszystkie zdjęcia - zdradziła Cleo, która podobnie jak pozostali trenerzy podzieliła się swoimi zdjęciami sprzed lat.