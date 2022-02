"The Voice Kids" powraca. Piąta seria rusza z końcem lutego

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie wystąpi ponad 70 charyzmatycznych wykonawców, którzy mimo młodego wieku potrafią skraść serca i porwać tłumy. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego teamu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.