"The Voice Kids". Kwiatkowski do uczestniczek: wgniotło mnie w fotel!

Podobnie jak w poprzednich Bitwach Tomson i Baron podzielili swoje drużyny na trzyosobowe zespoły. Po występie każdego z nich trenerzy "The Voice Kids" zdecydują, kto przejdzie do kolejnego etapu. O miejsce w Sing Off walczyć będą m.in.: Wiktoria Wiater, Kasia Żur i Magda Siedlok. Nastolatki podczas Bitew zaśpiewały utwór „Dziesięć przykazań”, czym już na dzień dobry podbiły serce Dawida Kwiatkowskiego.