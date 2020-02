"The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski o swojej ucieczce z domu

Dawid Kwiatkowski, który jest trenerem w show TVP "The Voice Kids", nie należał do najspokojniejszych dzieci. Na planie programu wokalista zdradził, że zdarzyło mu się uciec z domu.

- Kiedyś uciekłem do Krakowa. Bardzo chciałem zwiedzić to miasto i nie wiedzieć dlaczego, rodzice nie pozwalali mi jechać pociągiem. Na dworcu odebrałem telefon od mamy, której powiedziałem, że jadę nad jezioro, a ona usłyszała głos "Pociąg z Gorzowa do Krakowa wjechał na peron…" - wspominał na planie "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski, którego samotna wycieczka ostatecznie nie doszła do skutku.