"The Voice Kids": Cleo i Dawid Kwiatkowski opowiadają miłosne historie ich rodziców. Zobaczcie wideo

Podczas nagrań emitowanej edycji muzycznego show, trenerów wzięło na wspominki dotyczące ich rodziców. Posłuchajcie, jak poznali się mama i tata Cleo oraz kiedy zakochali się w sobie rodzice Dawida Kwiatkowskiego.

- Mój ojciec to był niezły aparat, ponieważ zobaczył moją mamę po raz pierwszy u przyjaciela na zdjęciu! Nie znając jej, pojechał odebrać ją z pociągu z wielkim bukietem kwiatów - wyznała Cleo.

Jej słowa skłoniły do zwierzeń także Dawida Kwiatkowskiego. - Mój tata poznał moją mamę na pasach, na czerwonym świetle. Moja mam taka "niezdarka" szła z zakupami i wszystko jej się wysypało… - zaczął opowieść trener.

Tata Dawida pomógł zebrać zakupy swojej przyszłej żonie. Ale do kolejnego spotkania doszło dopiero rok później. Spotkał ją na dancingu i powiedział: - To jesteś ty! Od tego masła wypadającego z torby... - opowiadał Dawid, po czym dodał: - I tadam! Witam was.