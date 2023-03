"The Voice Kids": 12-letnia następczyni Celine Dion. Kompletnie oczarowała jurorów

- Nie boję się publiczności. Jak śpiewam nie jestem osobą delikatną tylko taką mocną, silną dziewczynką. W marzeniach widzę siebie na wielkiej scenie. Zaczynam śpiewać, a wszyscy słuchają mnie w milczeniu - mówiła tuż przed występem Kinga Kipigroch, która fenomenalnie zaśpiewała przebojów "My Heart Will Go On" Celine Dion.