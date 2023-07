"The Real Housewives Warszawa". Oto uczestniczki nowego show Polsatu

"The Real Housewives" to światowy fenomen, który zapoczątkował serię popularnych formatów typu reality w historii. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała w USA w 2006 r., a już pięć lat później program doczekał się pierwszej międzynarodowej edycji. Do tej pory swoje wersje "The Real Housewives" pokazały telewizje m.in. w Australii, Francji, Włoszech, Holandii, na Węgrzech i w Grecji. "The Real Housewives Warszawa" będzie 35. edycja w globalnej rodzinie formatu.