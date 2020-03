"The Four. Bitwa o sławę": Polsat zawiesza nagranie kolejnych odcinków

Brawurowe natarcia i odparte po mistrzowsku ataki! Cała Wielka Czwórka walczyła o pozostanie w programie! Po tak emocjonującym show, Polsat poinformował, że odkłada nagranie kolejnych odcinków, ze względu na sytuację w kraju.

Jurorzy w komplecie (Fot. Krystian Szczesny/Polsat)

W drugim odcinku "The Four. Bitwa o sławę” swoje umiejętności zaprezentowali bardzo zdolni wokaliści: Ewa Ekwa, Tomasz Pluta, Agata Nizińska, Małgorzata Markiewicz i Grzegorz Duszak. O pozostanie w programie na najgorętszej arenie tej wiosny walczyła Wielka Czwórka: Julia Szwajcer, Karolina Leszko, Sami Harb i Filip Czernecki. Odbyły się aż cztery zacięte bitwy o wszystkie gorące krzesła! Jednak widzowie zdecydowali, że z programem pożegnała się tylko Julia Szwajcer, a jej miejsce zajęła Ewa Ekwa. Karolina Leszko, Sami Harb, Filip Czarnecki oraz Ewa Ekwa to nowa Wielka Czwórka, która będzie walczyła o pozostanie w programie w kolejnych odcinkach.

Drugie wydanie "The Four” otworzyła Wielka Czwórka, czyli Julia Szwajcer, Karolina Leszko, Sami Harb i Filip Czernecki wspólnym wykonaniem elektryzującego „Let's Get It Started” The Black Eyed Peas.

Przywilejem Wielkiej Czwórki jest fakt, że przez tydzień żyją jak gwiazdy. Dlatego Julia, Filip, Karolina i Sami dostali zaproszenie na koncert Kuby Badacha!

Pierwsza przed jury wystąpiła Ewa Ekwa z piosenką Janelle Monae "Electric Lady”. Dostała komplet pozytywnych głosów od jurorów i wypowiedziała bitwę Julii Szwajcer. Julia zaatakowała swoją pretendentkę do jej miejsca w Czwórce przebojem Rudimental - "Waiting All Night” (Ft. Ella Eyre), a Ewa zadała jej cios "No One” z repertuaru Alicii Keys i dzięki głosom publiczności wygrała!

Drugim uczestnikiem, który miał odwagę wejść na scenę "The Four’ i zaśpiewać przed jury był Tomasz Pluta. Wykonał "Is this love” zespołu Whitesnake. Chociaż dał z siebie wszystko, to nie dostał od jurorów szansy na muzyczny pojedynek.

Następnie zobaczyliśmy piękną wnuczkę słynnego aktora Wojciecha Pokory. Agata Nizińska postawiła na interpretację Joe Cockera "With A Little Help From My Friends” i dzięki jednomyślnemu werdyktowi jury przeszła do następnego etapu. Na muzyczny pojedynek wyzwała Karolinę Leszko. Karolina po raz pierwszy broniła swojego miejsca z Wielkiej Czwórce i wyciągnęła asa z rękawa - "Shallow” Lady Gagi! Natomiast Agata chciała wygrać tę konfrontację "Wielką wodą” Maryli Rodowicz. Jednak zdecydowaną większością głosów publiczności to starcie wygrała Karolina.

Po chwili przed jurorami stanęła jedna z najbardziej intrygujących wokalistek drugiego odcinka – Małgorzata Markiewicz, bo już jako nastolatka zaistniała na polskiej scenie muzycznej. Oczarowała sędziów "Piosenką księżycową” Varius Manx. Jako 13 latka wygrała już "Szansę na sukces”, a teraz dostała szansę na bitwę o sławę od jury "The Four”. Ku zaskoczeniu wszystkich na swojego przeciwnika wybrała Samiego Harba.

Obrońca swojego miejsca w Wielkiej Czwórce z pierwszego odcinka "Bitwy o sławę” zdecydował się na zaśpiewanie wielkiego hitu Lewisa Capaldiego "Someone You Loved”. Przeskoczył zawieszoną bardzo wysoko poprzeczkę i wygrał swoją drugą bitwę! Tym razem z Małgorzatą, która też zachwyciła utworem "Pamięć” z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej, ale zwycięzca mógł być tylko jeden!

W drugim odcinku "The Four. Bitwa o sławę” spełnił się sen Igora Herbuta o Reni Jusis! Artystka zrobiła mu ogromną niespodziankę i wkroczyła na scenę śpiewając "Kiedyś cię znajdę”!

Ostatni przed jurorami zaprezentował się Grzegorz Duszak, który "wskoczył” na scenę "The Four” z widowni programu (był wśród publiczności pierwszego odcinka). Grzegorz zaskoczył swoją interpretacją przeboju "Umbrella” Rihanny i dostał od jury szansę na bitwę o sławę. Sam nie mógł wybrać przeciwnika do pojedynku, bo z całej Czwórki został tylko Filip Czarnecki. Filip zaśpiewał hit "All Of Me" Johna Legenda i odparł natarcie Grzegorza z "I'm A Believer” zespołu Smash Mouth.

