"The Four. Bitwa o sławę". Natalia Nykiel oszukała całą Polskę

Udział w "The Four. Bitwa o sławę" może być trampoliną do kariery. Dlatego chętnych do udziału w programie nie brakuje. W studiu pojawią się śmiałkowie gotowi walczyć o sławę. Każdy z nich musi w pierwszej kolejności przekonać do siebie jurorów: Natalię Nykiel, Igora Herbuta i Kubę Badacha. Tylko jednomyślna decyzja panelu jurorskiego jest przepustką do stoczenia wokalnego pojedynku z przedstawicielem Wielkiej Czwórki.