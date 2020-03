"The Four. Bitwa o sławę": Natalia Nykiel miażdży wnuczkę legendarnego aktora

Tego nikt się nie spodziewał! Występ pochodzącej z utalentowanej muzycznie rodziny, pewnej siebie wokalistki, Agaty Nizińskiej (wnuczki aktora Wojciecha Pokory) spotkał się z ostrą oceną jury! Zobacz wideo.



Natalia Nykiel nie kryła rozczarowania: - Miałam wrażenie, że przyszłaś do nas tylko po to, żeby się popisać... Co jeszcze powiedziała jurorka?