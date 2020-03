"The Four. Bitwa o sławę": Julia Szwajcer i Filip Czernecki - poznajcie nowych uczestników Wielkiej Czwórki!

W "The Four" nikt nie może czuć się bezpiecznie! Już w pierwszym odcinku przekonała się o tym Wielka Czwórka wybrana przez jury! Za kulisami czekali zdolni wokaliści, którzy uważali, że bardziej zasługują na ich miejsce.

Wśród nich byli Julia Szwajcer i Filip Czernecki. Dostali od sędziów szansę na pojedynek, a dzięki głosom publiczności w studiu odesłali Kubę Krupskiego i Sabinę Jeszkę do domu. Teraz to Julia Szwajcer, Filip Czernecki, Karolina Leszko i Sami Harb będą bronić swoich gorących foteli w drugim odcinku "Bitwy o sławę” 14 marca o 20:05 w Polsacie!

W wieku 12 lat mama zapisała ją do studia piosenki, gdzie uczyła się dobrze wydobywać swój głos. W wieku 15 lat założyła zespół rockowy, zaczęła pisać własne teksty i komponować muzykę, a w 2010 roku kolejny zespół - Boso. Jej przygoda z rapem zaczęła się w momencie, kiedy spotkała swojego męża - rapera MXR. Połączyli siły i tej pory tworzą duet wokalno-rapowy.

Nowa Wielka Czwórka drugiego odcinka "The Four. Bitwa o sławę” to: Julia Szwajcer, Karolina Leszko, Sami Harb i Filip Czarnecki. W tym składzie będą bronić swoich gorących krzeseł w sobotę 14 marca o godzinie 20:05 w Polsacie.