"The Four. Bitwa o sławę": Igor Herbut miał wypadek na koncercie. Wspomniał o tym w programie

Choć występy na scenie "The Four" z pewnością są bardzo stresujące dla uczestników, to chętnych do zaprezentowania się przed jurorami nie brakuje. Jurorzy zaś nie kryją, że i im zdarzały się nerwowe, kryzysowe sytuacje. O jednej z nich Igor Herbut opowie już w najbliższym odcinku.

"The Four. Bitwa o sławę": Igor Herbut podzielił się bolesnym wspomnieniem z koncertu (Polsat, Fot: Krystian Szczęsny)