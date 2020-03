"The Eddy": serial Netfliksa z Joanną Kulig zbiera pierwsze dobre recenzje

Widzowie podczas festiwalu Berlinale mieli szansę zobaczyć już dwa odcinki wyczekiwanej produkcji Netfliksa.

Joanna Kulig na festiwalu Berlinale (Getty Images)

Przypominamy, że premiera serialu "The Eddy" zapowiedziana jest na 8 maja. Ale wybrani dziennikarze już mogli zobaczyć dwa pierwsze odcinki produkcji z Joanną Kulig w jednej z głównych ról. Na Hollywood Reporter, jednym z najważniejszych serwisów o filmach i serialach, ukazała się recenzja serialu i brzmi bardzo obiecująco!

Dziennikarka opisuje "The Eddy" jako opowieść mieszającą wątki z życia prywatnego bohaterów z obrazami z nocnego życia w Paryżu, środowiska jazzowych klubów. Docenia też pracę kamery i scenografię oraz zapowiada zwrot akcji na koniec odcinka, co może tylko wzmagać nasze apetyty.

Oczywiście wspomina o grającej Maję (jedną z głównych bohaterek) Joannie Kulig, opisując jej głos jako "ciepły i uwodzący".

O serialu "The Eddy"

"The Eddy" to ośmioodcinkowy oryginalny miniserial, którego akcja toczy się w tętniących życiem, wielokulturowych dzielnicach współczesnego Paryża. Elliot Udo (André Holland), niegdyś ceniony nowojorski pianista jazzowy, jest współwłaścicielem podupadającego klubu The Eddy. Występuje także w roli managera kapeli prowadzonej przez Maję (Joanna Kulig) - piosenkarkę, będącą z nim w burzliwym związku.

Kiedy Elliot odkrywa, że jego wspólnik Farid (Tahar Rahim) może być zaangażowany w szemrane interesy w klubie, na światło dziennie wychodzą również inne tajemnice, o których nie miała pojęcia nawet żona Farida, Amira (Leïla Bekhti). A gdy do Paryża - i do mieszkania Elliota - z niespodziewaną wizytą przyjeżdża jego zagubiona, nastoletnia córka, Julie (Amandla Stenberg), jego życie zawodowe i osobiste zaczyna się rozpadać, a on sam konfrontuje się ze swoją przeszłością, walcząc jednocześnie o utrzymanie klubu i starając się chronić najbliższych.