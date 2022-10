"The Crown". Zwiastun hitu Netflixa. Będzie się działo

"The Crown" to jeden z najbardziej znanych i cenionych seriali Netflixa. Opowiada on o brytyjskiej rodzinie królewskiej od momentu, gdy Elżbieta II zasiada na tronie. Przez kolejne sezony mogliśmy oglądać historie poszczególnych osób z dworu. Produkcja raczej nie oszczędzała nikogo. Twórcy pokazywali to, o czym Windsorowie woleliby zapomnieć, niejednokrotnie zresztą byli krytykowani przez członków rodziny królewskiej.