"The Crown". Trzy aktorki w rolach królowej Elżbiety II. Ta będzie ostatnia?

Pierwszy sezon "The Crown" rozpoczyna się w chwili, w której młodziutka księżniczka Elżbieta szykuje się do ślubu z Filipem w 1947 roku. Według króla Jerzego to nie jest wymarzony kandydat do serca jego wychuchanej córeczki. Butny, z podejrzanej rodziny (jego siostry powychodziły za Niemców!), z reputacją playboya. Ale Elżbieta postawiła na swoim, ten jeden jedyny raz sprzeciwiła się ojcu. Młodą, naiwnie zakochaną i niewinną księżniczkę w pierwszym sezonie "The Crown" zagrała Claire Foy.