"The Crown". Przyjaciele Karola interweniują. Pałac jest wściekły na Netfliksa!

Twórcy "The Crown" kazali nam długo czekać na najnowszy sezon swojej hitowej produkcji. Serial oparty na faktach opowiada o losach brytyjskiej rodziny królewskiej, odkąd ojciec Elżbiety został królem. Czwarty sezon to m.in. historia nieudanego małżeństwa Karola (Josh O'Connor) i Diany (Emma Corrin). Pokazane są zaburzenia odżywiania księżnej (Diana cierpiała na bulimię) i niewierność Karola, który nigdy nie przestał kochać swojej pierwszej miłości - Camilli Parker Bowles (Emerald Fennell ) .

Ponoć doszło do bezprecedensowej sytuacji, w której pracownicy administracji królowej mieli dążyć do oczerniania "The Crown" i zrównania z ziemią.