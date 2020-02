"The Crown": Książę William na pewno ogląda serial o swojej rodzinie na Netfliksie!

"The Crown" to jedna z najpopularniejszych produkcji oryginalnych platformy Netflix. Serial ma trzy sezony i rzesze fanów na całym świecie. W tym księcia Williama!

Książę William wraz z księżną Kate byli gośćmi honorowymi podczas wręczenia nagród BAFTA. Tam wygłosił przemówienie, w którym żartobliwie odniósł się do superhitu Netfliksa - "The Crown".

Na gali była obecna m.in. Olivia Colman, która wciela się w babcię Williama, królową Elżbietę II w 3. i 4. sezonie "The Crown". Niedawno książę Harry stwierdził, że nie pozwoli twórcom portretować jego życia. Niestety, dla nas producenci ostatnio obwieścili, że "The Crown" skończy się wraz z 5. sezonem. To oznacza, że nigdy nie zobaczymy na ekranie ślubu Kate i Williama, czy Harry'ego i Meghan.